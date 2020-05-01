Gizemli çocuk hastalığı yayılıyor

İngiltere, İtalya ve İspanya’da çocuklar arasında yayıldığına dair uyarılar yayınlanan toksik şok benzeri hastalığın koronavirüsle bağlantısı olabileceğine dair önemli bir gelişme yaşandı. Yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü benzeri semptomlarla ortaya çıkan Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren çocukların bir kısmında koronavirüse rastlandı. İngiltere’de bunlardan biri olan 6 aylık bir bebekle ilgili konuşan uzman Veena Jones, bebeğin Kovid-19’la bu sendromun eş zamanlı görüldüğü nisan ayı başındaki ilk vakalardan olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ BİR AŞAMA



Bebeğe 4 gün boyunca Kawasaki hastalığı tedavisi uygulandı. Beşinci günde korona testleri pozitif çıktı. Uzmanlar bu vakanın, söz konusu hastalıkla koronavirüsün bağlantısını çözmede önemli bulgular sağladığını ifade etti. Öte yandan İngiltere’nin ardından İtalya, İspanya, ABD, İsviçre, Belçika ve Fransa’da da ortaya çıkan sendromda şu ana kadar bilinen vaka sayısı 100’e yaklaştı. Ancak hayatını kaybeden çocuk bulunmuyor.

6 aylık bebeğin vücudunda ve gözlerinde oluşan kızarıklık ve iltihaplar uzun süre geçmedi.

DSÖ: BİZ DE İNCELİYORUZ



Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kovid-19 konusundaki teknik yöneticisi Dr. Maria Van Kerkhove, yeni sendromun varlığını doğruladı ve mercek altına alındığını kaydetti. Küresel klinisyen şebekesini, yeni sendrom konusunda tetikte olmaya ve sistematik bilgi toplamaya çağırdıklarını belirten Kerkhove, “Ancak sendrom çok ender görünüyor” ifadesini kullandı.