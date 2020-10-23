Gitmeden 'şehit' ettiler!

Dağlık Karabağ çatışmalarında sivilleri vurarak savaş suçu işlemeye devam eden Ermenistan’ın devlet radyosu akılalmaz bir habere imza attı. Kurumun internet sitesinde yayınlanan ‘Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı’ başlıklı bir haber yayınlandı. 27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberin fotoğrafında 20 yıl önce Sivas’ta bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin yer alıyor. Erivan Radyosu olarak bilinen kanalın bu skandalla sosyal medya savaşında da dağıldığı gözler önüne serilmiş oldu.

KASITLI TERCİH EDİLDİ



Sitedeki 21 Ekim tarihli “Güneyde zorlu çarpışmalar devam ediyor” başlıklı haberde de Ortaç’ın fotoğrafı kullanıldı. Ortaç, önceki gün gerekirse Azerbaycan için askere gidebileceğini belirtmişti. Ermenistan Kamu Radyosu editörlerinin, Ortaç’ın bu sözleri üzerine, 16 Ekim tarihli haberin görselini değiştirerek popçunun fotoğrafını kullandıkları sanılıyor.

2 YAŞINDAKİ BEBEĞE FÜZE ATMAK NEDİR?



Serdar Ortaç, haber karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ortaç yaptığı açıklamada “Gerekirse sanatçı kişiliğimle konserler vermeye gider Azeri kardeşlerimin yanında olurum elbette. Benim Ermenistan halkıyla bir sorunum yok. Bazı yöneticilerinin tavırları insanlık dışı. 2 yaşındaki bir bebeğe füze atmak ne demek? Ben buna kızgınım o kadar” dedi.

TWITTER YIKILDI



Skandal, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Kimi Serdar’ın “Binlerce dansöz var” şarkısına, kimi de Kore Savaşı’ndaki asker fotoğraflarıyla gönderme yaptı.