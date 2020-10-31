31 Ekim 2020 Cumartesi 21:58 | Son Güncelleme:
Gişede başarının formülü akıl sağlığına 'oynamak'
Araştırmacılar, akıl sağlığına dair hikayeler barındıran filmlerin gişede başarı elde ettiğini ortaya koydu.
Stanford Üniversitesi, Yale Üniversitesi ve Connecticut Üniversitesi’nden araştırmacılar akıl sağlığına dair hikayeler barındıran 1977 ve 2019 arasında vizyona giren 2 bin 43 filmi inceledi. Bu tip filmlerin bu süre zarfının en azından 34 yıllık kısmında ortalamanın üzerinde gişe başarısı elde ettiğini ortaya koydu.