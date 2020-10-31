Gişede başarının formülü akıl sağlığına 'oynamak'

Stanford Üniversitesi, Yale Üniversitesi ve Connecticut Üniversitesi’nden araştırmacılar akıl sağlığına dair hikayeler barındıran 1977 ve 2019 arasında vizyona giren 2 bin 43 filmi inceledi. Bu tip filmlerin bu süre zarfının en azından 34 yıllık kısmında ortalamanın üzerinde gişe başarısı elde ettiğini ortaya koydu.