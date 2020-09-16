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  • Gine lideri, Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında dövdü! O anlar saniye saniye kaydedildi
16 Eylül 2020 Çarşamba 19:50 | Son Güncelleme:

Gine lideri, Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında dövdü! O anlar saniye saniye kaydedildi

Gine lideri, Çalışma Bakanı'nı sokak ortasında dövdü! O anlar saniye saniye kaydedildi
DHA

Gine'de Devlet Başkanı Alpha Conde, Çalışma Bakanı'nı görevinden memnun olmadığı gerekçesiyle sokak ortasında dövdü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, sorumluluk eksikliği nedeniyle görevini yeteri kadar yapmadığı gerekçesiyle kabinedeki Çalışma Bakanı’nı sokak ortasında dövdü. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Conde’nin bakana vurduğu, bakanın ise kaçmaya çalıştığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. 

<p> Editör: Eda Cabul</p>

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