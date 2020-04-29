Gilead: Remdesivir tedavisinden olumlu sonuçlar alıyoruz

Şirket ilacın corona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmasına ilişkin olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Testlerin ilk beklentileri karşıladığını tespit ettik. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü sonuçlara ilişkin detaylı verileri paylaşacak" denildi.

Şirketten yapılan açıklamanın ardından Gilead hisseleri borsada yüzde 9 değer kazandı. Haber ayrıca ABD borsalarında yukarı yönde bir hareketlenme yarattı.

Remdesivir corona virüs tedavisinde deneden ilaçlardan biri. Aşı çalışmaları tedavi ederken hastaneler bu ilacı corona virüse yakalanmış hastaların tedavisinde kullanıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) herhangi bir ilaç için corona virüs tedavisinde kullanımına ilişkin resmi onay vermedi.