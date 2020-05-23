Geri itmelerde yeni kanıtlar... Tekmeli tokatlı sınır dışı!

Deutsche Welle (DW) yaptığı araştırmada, sınır dışı edilen mağdurları tespit etti ve bazılarıyla İstanbul’da buluştu. 22 yaşındaki Bahtiyar, “Diavata Mülteci Kampı’na vardığımda, sığınma başvurusu yapmak istedim. Salgından dolayı kapanan kurumların açılmasını bekliyordum. Nisanda polis beni beyaz bir minibüse alıp karakola götürdü. Ancak söz verildiği gibi yeni belge almak yerine, eşyalarıma el koydular. Tokat attılar, tekme yedim. Başka sığınmacılar da 10 kişilik gruplar halinde botlara bindiriliyorlardı” dedi.

SU BİLE VERMEDİLER



24 yaşındaki Rashid ise, “Camiden dönerken Yunan polisi durdurdu. Beyaz minibusle gelen silahlı adamlar beni karakola götürdü. Su bile vermediler” dedi. Vakaların hemen hepsinde polisin Afganistan, Pakistan ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen bekar, genç erkekleri hedef aldığı görülüyor.