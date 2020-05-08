Gerginliği artıracak iddia: Birçok maili ele geçirdiler!

Reuters'ın Alman Der Spiegel'i kaynak gösterdiği haberinde federal suç polisi 2015'teki siber saldırıyı kısmen yeniden inşa edebildiklerini ve Merkel’in ofisinden iki e-postaya ait gelen kutusunun hedeflendiğini tespit ettiklerini söyledi.

Der Spiegel, 2012'den 2015'e kadar e-posta yazışmalarının bilgisayar korsanlarının eline geçtiğini ve hackerların her iki posta kutusunu da başka bir bilgisayara kopyalamayı başardığını söyledi.

Daha önce Almanya'nın Federal Meclis sistemlerinin Mayıs 2015'te hacklendiği keşfedilmiş ancak hangi bilgilerin çalındığını belirlenememişti.

Spiegel, Alman hükümeti sözcüsüne konuyla ilgili ulaşmaya çalıştı ancak sözcü yorumda bulunmaktan kaçındı.

İddiaların Rusya-Almanya arasındaki gerginliği tekrar artıracağı ifade edildi.

RUS HACKERLARIN SİBER SALDIRISI

Rusya kökenli "APT28" adlı hacker grubunun Almanya'da kamuya ait veri ağlarına siber saldırıda bulunduğu bildirildi.

2018'de Alman Haber Ajansı DPA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, APT 28 grubunun geçen yılın başından bu yana başarılı bir şekilde savunma ve dışişleri bakanlıkları sistemine sızdığı, bu sızıntının aralık ayında fark edildiği belirtilmişti.

Haberde, grubun arkasında Rusya'da iktidara yakın isimlerin olduğunun varsayıldığı vurgulanmıştı.