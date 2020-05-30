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  3. George Floyd'un polis şiddeti ile öldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:22 | Son Güncelleme:

George Floyd'un polis şiddeti ile öldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

George Floyd'un polis şiddeti ile öldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son Dakika Haberleri.. ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BBC.com'un yer verdiği habere göre, Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Mayor, Cuma günü yerel saatle 20.00'de başlayan yasağın sabah 06.00'ya dek süreceğini, Cumartesi akşamı da aynı saatlerde tekrarlanacağını açıkladı.

TUTUKLANAN ESKİ POLİS MEMURU CİNAYETLE SUÇLANDI

George Floyd'un gözaltına alınırken ölümü sonrası görevine son verilen dört polisten biri olan Derek Chauvin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlandı.

Chauvin, Pazartesi günü Floyd'un ensesine dizini bastırırken görüntülenmişti.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" derken görüntülenmesinin ardından hayatını kaybetmesi, ABD'de infial yaratmıştı.

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