George Floyd'un polis şiddeti ile öldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



BBC.com'un yer verdiği habere göre, Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Mayor, Cuma günü yerel saatle 20.00'de başlayan yasağın sabah 06.00'ya dek süreceğini, Cumartesi akşamı da aynı saatlerde tekrarlanacağını açıkladı.

TUTUKLANAN ESKİ POLİS MEMURU CİNAYETLE SUÇLANDI



George Floyd'un gözaltına alınırken ölümü sonrası görevine son verilen dört polisten biri olan Derek Chauvin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlandı.

Chauvin, Pazartesi günü Floyd'un ensesine dizini bastırırken görüntülenmişti.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" derken görüntülenmesinin ardından hayatını kaybetmesi, ABD'de infial yaratmıştı.