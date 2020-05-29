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  3. George Floyd'u öldüren polisin geçmişi ortaya çıktı
29 Mayıs 2020 Cuma 12:38 | Son Güncelleme:

George Floyd'u öldüren polisin geçmişi ortaya çıktı

George Floyd'u öldüren polisin geçmişi ortaya çıktı

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un ensesine diziyle bastıran polis memurunun, 19 yıllık kariyeri boyunca 2 kişiye ateş açtığı ve hakkında 20'ye yakın şikayette bulunulduğu bildirildi.

Minneapolis Belediye Meclisi kayıtlarına göre, geçmişte bir gece kulübünde fedailik de yapan 44 yaşındaki Derek Chauvin, 2006 ve 2008 yıllarında polisin müdahale ettiği olaylarda 2 kişiye ateş açtı.

Chauvin'in 2006'da namlusu kesilmiş pompalı tüfekle kendilerini hedef alan bir şüpheliye ateş açan 6 polis memuru arasında yer aldığı belirtildi.

Bir bıçaklama olayının zanlısı olan Wayne Reyes'in açılan ateşte hayatını kaybettiği, soruşturma kurulunun, polislerin güç kullanımını haklı bulduğu kaydedildi.

Bundan iki yıl sonra 2008'de Chauvin'in polisin aile içi şiddet olayına müdahalesi sırasında Ira Latrell Toles'u vurduğu ifade edildi.

Kayıtlar, Chauvin hakkında 17 şikayette bulunulduğunu, 16'sında disiplin soruşturmasına gerek duyulmadığı, birine iki kınama cezasının verildiğini ortaya koydu.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Olaya karışan dört polisin işine son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayla ilgili iki ayrı soruşturma yürütüyor.

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