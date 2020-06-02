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  3. Geogle Floyd gösterilerinde ABD'de polisi ve eylemci el ele dua etti
02 Haziran 2020 Salı 17:50 | Son Güncelleme:

Geogle Floyd gösterilerinde ABD'de polisi ve eylemci el ele dua etti

Geogle Floyd gösterilerinde ABD'de polisi ve eylemci el ele dua etti

ABD'de 25 Mayıs'ta, George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında başlayan ve kontrolden çıkan eylemlerde, polis memuru Garren Hoskins dayanışma içinde bir protestocu ile sarılıp dua etti.

ABD’de 25 Mayıs’ta, George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında başlayan ve kontrolden çıkan eylemlerde Tennessee eyaletindeki Nashville kenti polis memuru Garren Hoskins dayanışma içinde, bir protestocu ile sarılıp dua etti.

Protestocu ile beraber dua eden Nashville polis memuru Garren Hoskins, “Onun söylediği şey benim yetiştirdiğim şeyle aynı ve inanıyorum. Konuşuyordu, bana ve diğerlerine vaaz veriyordu, çünkü yüz yüzeydik. ‘Bir insan olarak, bir erkek olarak, sadece dua etmek ister misiniz?’ dedim. Bana baktı ve işaret ederek ‘kesinlikle’ dedi” İfadelerini kullandı.

Aynı adalet arayışında olan taraflara karşı eşit haklar için dua ettiklerini söyleyen Hoskins, “Bu beyefendi çok iyi bir adamdı ve inanıyorum ki orada bir dayanışma yarattı. Bunun, dünyanın görmesi gereken bir şey olduğunu hissettim” dedi.

DHA


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