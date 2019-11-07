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Gen tedavisiyle 'yaşlılığa' çare

Gen tedavisiyle 'yaşlılığa' çare

ABD’li bilim insanlarından yaşlılığa çare! Araştırmalarla yaşamı uzatabilecek ve ilerleyen yaşa bağlı hastalıkların aynı anda tedavi edilmesini sağlayan gen tedavi yöntemi geliştirildi. 

Yaşlılığın getirdiği çoklu organ yetmezliğine ‘genler’ deva olacak. ABD’deki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir grup bilim insanı, gen tedavisi sayesinde yaşlıların genel sağlık durumlarının nasıl iyileştirilebileceğine, yaşla gelen çok sayıdaki hastalığın nasıl hafifletileceğine ve yaşam süresini nasıl uzatılabileceğine dair yaptığı çalışmaların sonucunu açıkladı. 

YAŞAMI UZATIYOR 

Buna göre yaşam süresini uzatabilecek ve ilerleyen yaşa bağlı tüm hastalıkların aynı anda tedavi edilmesini hedefleyen bir gen tedavi yöntemi geliştirildi. ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS) adlı bilim dergisinde sonuçları yayımlanan araştırmaya göre yaşlılığa bağlı kalp ve böbrek yetmezliği, diyabet, yağlanma gibi tüm hastalıkların aynı anda tedavi edilmesini hedefleyen bir gen tedavi yöntemi keşfedildi. Araştırmanın öncüsü Noah Davidsohn, “Gördüğümüz sonuçlar çarpıcıydı. Gen terapisinin yardımıyla yaşlanma sorununun bir bütün olarak çözülmesi, şu anda var olan kısmi yaklaşıma göre daha etkisi olabilir” dedi. 


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