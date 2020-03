Gemide 'esir' tuttular, sınırdışı edecekler

YELDA GÖKDAĞ



Yunan donanmasına ait “Rodos” isimli savaş ve ulaştırma gemisi, 1 Mart’tan sonra adaya ayak basan ve yaklaşık bir haftadır gemide tutulan 500 göçmen ile Midilli Limanı’ndan ana karaya hareket etti. Göçmenler Serez, Makedonya ve Malakasa’da yeni yapılan kapalı tip kamplara götürüldü. Yunan hükümetinin 2 Mart’tan itibaren mülteci krizini önlemek amacıyla iltica başvurularını bir aylığına askıya alması nedeniyle, bu göçmenler sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Ancak, Yunanistan’ın bunu nasıl uluslararası hukuka aykırı şekilde gerçekleştireceği belirsiz. Göçmenlerin gemiye alınmadan önce sadece kayıtları yapılırken, mülteci başvurusu yapmalarına ise izin verilmemişti.

HAMİLELER VE AÇLAR



Önceki gün Alman Der Spiegel dergisinin elde ettiği ve geminin içinden insanlık dışı görüntüler sunan bir videoda göçmenlerin 12 gündür ana karaya geçmek için endişeli bekleyişi görülmüştü. Çocuklar ve hamile kadınların da bulunduğu gemide göçmenlerin adeta esir gibi şartlarda beklediği görüldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 10 Martta yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın göçmenlere karşı aldığı tutumu sert bir dille eleştirmiş, yetkililere seslenerek, insanlık dramına biran önce son verilmesini istemişti. Türkiye’nin göçmenlerin engellemeyeceğini açıklamasının ardından 2 bine yakın sığınmacının Ege’deki Yunan adalarına geldiği ve buradaki göçmen nüfusunun 40 bine çıktığı tahmin ediliyor.

MİDİLLİ SIĞINMACILAR MASKE

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria kampında kalan sığınmacılar, yeni tip corona virüsüne (Kovid-19) karşı maske üretmeye başladı. Ülke genelinde maske stoklarının tükenmesinin ardından Stand By Me adlı Sivil Toplum Kuruluşu öncülüğünde harekete geçen sığınmacılar, her gün yaklaşık yüz maske üretmeyi hedefliyor.

20 KAYIP ÇOCUK AİLELERİYLE BULUŞTU



Edirne Pazarkule Sınır Kapısı çevresinden sınırı geçmek isteyenlere Yunan güvenlik güçlerinin gaz bombaları ve mermilerle müdahalesi sürüyor. Sınırdaki hareketliliğin başladığı tarihten bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ASDEP çalışanları, sınırda on binlerce sığınmacı arasında ailesini bulamayan 20 kayıp çocuğu aileleriyle buluşturdu. Ayrıca sınırda 7 refakatçisiz çocuk tespit edildi. 10 binlerce aile ile görüşülerek bu çocukların 6’sının yakınları tespit edilerek yakınlarına teslim edildi. Mültecilerin geçişini engellemek adına, plastik mermiler, gaz bombaları ve dev vantilatörlerle acımasız önlemler alan Yunanistan, son olarak Kastanies Sınır Kapısı’na 1,5 metre yüksekliğindeki beton bloklar yerleştirerek mültecilerin ülkeye girişine engel olmaya çalışıyor.

MERİÇ’TEN KARŞIYA GEÇİŞLER SÜRÜYOR



Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacıların Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçişleri sürüyor. Avrupa’ya geçmek için Edirne’ye gelen sığınmacıların sayısı her geçen gün artıyor. Yunanistan’ın her türlü engeli çıkardığı sığınmacılar kara ve nehir hududunu deniyor. Yunanistan’la olan 212 kilometrelik sınırın 200 kilometresini oluşturan doğal sınır konumundaki Meriç Nehri, sığınmacıların en çok kullandığı geçiş noktası olarak öne çıkıyor.