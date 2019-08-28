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Gazze'deki saldırıların failleri belirlendi

Gazze'deki saldırıların failleri belirlendi

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, dün iki ayrı polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıların faillerinin saptandığını açıkladı.

Abluka altındaki Gazze Şeridinde dün gerçekleştirilen ve 3 polisin hayatını kaybettiği saldırıların failleribelirlendi.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, dün Gazze'de iki ayrı polis kontrol noktasına 2 intihar eylemcisi tarafından saldırı düzenlendiğini, saldırganların kimliğinin de tespit edildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Bezm, "Bu alçak saldırıların arkasında her kim varsa, İsrail'in Gazze'nin istikrarını bozma amacını paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

Bezm, soruşturma tamamlandıktan sonra olayın bütün detaylarıyla kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

İçişleri Bakanlığı, dün gece iki ayrı polis noktasında yaşanan ve 3 polisin yaşamını yitirdiği patlamaların ardından Gazze'de acil durum ilan etmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün gece meydana gelen ilk patlamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuş, İsrail ise bu suçlamayı reddetmişti.

Patlamaların arkasında kimin olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yerel basındaki iddialara göre patlamalarla bağlantısı olabileceği şüphesiyle çok sayıda kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

(AA)

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