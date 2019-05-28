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28 Mayıs 2019 Salı 17:04 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 17:04

Game of Thrones'un Jon Snow'u bile final senaryosuna inanamadı

Game of Thrones'un Jon Snow'u bile final senaryosuna inanamadı

Dünyaca ünlü fenomen dizi Game of Thrones, sezon finaliyle büyük tepki toplamış, yeniden çekilmesi için kampanyalar başlatılmıştı. Dizide Jon Snow karakterine hayat veren oyuncu Kit Harington bile, final senaryosu okunurken duyduklarına inanamadı.

Final bölümü tüm dünyada viral olan Game of Thrones'un son sezonunun kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Dizinin Jon Snow'u Kit Harington'un, yönetmen D. B. Weiss'un final senaryosunu açıkladığı sırada verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.

Tüm dünyada eleştiri yağmuruna tutulan final sezonunun senaryosunu duyan Kit Harington duyduklarına inanmakta güçlük çekti. Oyuncunun verdiği tepkilerden final senaryosunu beğenmediği açıkça görüldü. 

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SEZON FİNALİ HAYAL KIRIKLIĞI

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden birini noktalayan final sezonu dizinin hayranları tarafından uzun süre heyecanla beklenmiş olsa da, ortaya çıkan sonuç birçok izleyici için tam anlamıyla bir hayal kırıklığına dönüştü. Sezon finali senaryosu izleyici tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.

YENİDEN ÇEKİLSİN KAMPANYASI

Final sezonunda hayranlarının beklentilerini karşılayamayan kült dizi için, hayranları tarafından dünya genelinde 'yeniden çekilsin' kampanyası bile başlatıldı. Bu doğrultuda, GoT hayranları yapımcılardan müjdeli bir haber bekliyor. 

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