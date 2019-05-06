Game of Thrones'ta dikkat çeken hata

Game of Thrones yeni sezona bomba gibi başladı. Dünyada büyük ilgi gören dizide 8. sezon 4. bölümde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Dün yayınlanan bölümde Jon Snow ve Khaleesi'nin kadraja girdiği sırada Starbucks bardağı ekranlara yansıdı. Bu hata seyircilerin gözünden kaçmadı.

Açıkça görülen hatayı Twitter'da 10 saniyelik bir videoyla yayınlayan dizinin hayranları izleyenleri gülümsetti.

GERÇEKTEN UNUTTULAR MI YOKSA KASITLI MI YAPILDI?

Game of Thrones'un 8. sezon 4. bölümünde yapılan bu hata, izleyicileri de ikiye ayırdı. Bir kısım reklam amaçlı yapıldığını savunurken bir kısımda gerçekten orada unuttuklarını savundu.