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Game of Thrones'ta dikkat çeken hata

Game of Thrones'ta dikkat çeken hata

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Game of Thrones’da akılalmaz bir hata yaşandı. Game of Thrones 8. sezon 4. bölümde gerçekleşen hata da "Starbucks" bardağı izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Game of Thrones yeni sezona bomba gibi başladı. Dünyada büyük ilgi gören dizide 8. sezon 4. bölümde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Dün yayınlanan bölümde Jon Snow ve Khaleesi'nin kadraja girdiği sırada Starbucks bardağı ekranlara yansıdı. Bu hata seyircilerin gözünden kaçmadı. 

Açıkça görülen hatayı Twitter'da 10 saniyelik bir videoyla yayınlayan dizinin hayranları izleyenleri gülümsetti. 

GERÇEKTEN UNUTTULAR MI YOKSA KASITLI MI YAPILDI?

Game of Thrones'un 8. sezon 4. bölümünde yapılan bu hata, izleyicileri de ikiye ayırdı. Bir kısım reklam amaçlı yapıldığını savunurken bir kısımda gerçekten orada unuttuklarını savundu.

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