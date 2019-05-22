Game of Thrones dizisi ile ilgili 'savaş suçları' raporlandı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dünya çapında milyonlarca insan tarafından takip edilen ve dün yayınlanan final bölümüyle izleyicilerine veda eden Game of Thrones dizisi ile ilgili 'savaş suçlarını' raporladı.

?'Game of Thrones'un en çok savaş suçu işleyen karakteri kim?' başlığıyla yayınlanan raporda, dizinin öne çıkan karakterlerinin işlediği insan hakları ihlali ve savaş suçlarına yer verildi.

Kızılhaç'ın dizide tespit ettiği savaş suçları şu şekilde:

RAMSAY BOLTON - 17 İHLAL:

İşkence, zalimce veya insanlık dışı muamele. (x 6)

Gaddarlık. (x 4)

Rehin alma.

Yaralı askerler veya tutsaklar gibi savaş içerisinde yer almayanların kasten öldürülmesi. (x 2)

Gereksiz yaralama ile acı veren araç ve savaş yöntemlerinin gereksizce kullanılması.

Cinsel kölelik, fuhuşa zorlama ve zorla gebelik gibi cinsel şiffet eylemleri. (x 2)

Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivillerin hedef haline getirilmesi.

DAENERYS TARGARYEN - 15 İHLAL:

Ejderha ateşi kullanımı gibi gereksiz yaralanma ve acılara yol açan savaş araçlarının veya yöntemlerinin kullanılması. (x 6)

Düzenli bir mahkeme veya ön yargılama olmadan ceza veya infazda bulunulması. (x 6)

İşkence, gaddarca veya insanlık dışı muamele.

ROOSE BOLTON - 8 İHLAL:

İşkence, gaddarca veya insanlık dışı muamele. (x 3)

Cinsel saldırı.

Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivillerin kasten öldürülmesi.

Savaş dışı olanların kasten öldürülmesi.

Gereksiz yaralanma ve acılara yol açan savaş araçlarının veya yöntemlerinin kullanılması.

Roose ayrıca, tutuklulara / savaş esirlerine yeterli özen göstermeyerek Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarını (IHL) ihlal etti.

NİGHT KİNG - 6 İHLAL:

Kölecilik.

Çocuk askerlerin kullanımı. (x 2)

Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivillerin hedef haline getirilmesi.

Dini ve kültürel amaçların savaş nedeni yapılması.

Siviller üzerinde ölümcül silah kullanımı.

SONS OF THE HARPY’S (MEREEN) - 6 İHLAL:

Savaş dışı kalanların kasten öldürülmesi.

Savaşan taraflar arasında yer almayan sivillerin kasten öldürülmesi.

Kölecilik.

Sivil nesnelere zarar veren gelişigüzel saldırıda bulunmak.

Siviller için ölüm veya yaralanmaya neden olan gelişigüzel saldırıda bulunmak.

Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivillerin hedef haline getirilmesi.

JON SNOW - 6 İHLAL:

Çocuk asker kullanımı. (x 4)

İşkence, gaddarca veya insanlık dışı muamele. (x 2)

Snow ayrıca sivillerin korunmaması ve tutuklu ila savaş esirlerine yeterli özen gösterilmemesi nedeniyle Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarını (IHL) ihlal etti.

Sivillerin hedef alınması.

Düşmana merhamet göstermemek.

Daenerys aynı zamanda yalnızca askeri hedeflere saldırmak ve sivillerin korunması gibi Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarına (IHL) uymadı.

EURON GREYJOY - 5 İHLAL:

İşkence, gaddarca veya insanlık dışı muamele. (x 2)

Savaş dışı olan ve korunan insanların kasti bir şekilde acı çekmelerine ve ciddi yaralanmalara sahip olmalarına neden olmak.

Yağma.

Esir almak.

Euron'un silahlı çatışma kapsamının dışına düşen bir başka ihlal davranışı örneği, kardeşini bir halat köprüsünden iterek öldürmesidir.

WALDER FREY - 5 İHLAL:

Savaşan taraflar arasında bulunmayan sivilleri öldürmek.

Gaddarlık.

Savaş dışı olanların kasten öldürülmesi.

Gereksiz yaralanma ve acılara yol açan savaş araçlarının veya yöntemlerinin kullanılması.

Esir almak.

TYWİN LANNİSTER - 4 İHLAL:

Kölecilik.

Savaşın dışında bulunan sivillere saldırılması.

Savaş dışı kalanların kasten öldürülmesi.

Savaşan taraflarda yer almayanların kasten öldürülmesi.

Twyin ayrıca sivillerin korunmaması ve tutuklu ila savaş esirlerine yeterli özen gösterilmemesi nedeniyle Uluslararası İnsancıl Hukuk Kurallarını (IHL) ihlal etti. Twyin'in ihlali aynı zamanda silahlı çatışma kapsamı dışındaki sivillere yönelik saldırıları da içeriyor.

TYRİON LANNİSTER - 4 İHLAL:

Gereksiz yaralanma ve acılara yol açan savaş araçlarının veya yöntemlerinin kullanılması.

Sivillere, orman veya diğer bitki örtüsüne yönelik gereksiz silah kullanımı.

Cinsel saldırı.

Gaddarlık.

ROBB STARK - 1 İHLAL:

Game of Thrones'taki en masum karakterlerden olan Robb Stark ise, esir almak gibi savaş suçları işlese de diğer karakterler arasında esirlere iyi davranmak, yalnızca savaşçıları hedef almak, yaralı askerlere taraf gözetmeksizin tıbbi yardım sağlamak gibi özellikleriyle en az savaş suçu işleyen karakter oldu.

'İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Raporda ayrıca, Kızılhaç tarafından dizinin bölümlerinin incelenmeye devam edildiği ve başka sonuçlar yayınlanacağı da açıklandı.