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  3. Gallup'ın anketine gere, azil soruşturması Trump'a puan kazandırıyor

Gallup'ın anketine gere, azil soruşturması Trump'a puan kazandırıyor

Gallup'ın anketine gere, azil soruşturması Trump'a puan kazandırıyor

ABD'de yapılan bir anket, devam eden azil soruşturmasının Başkan Donald Trump'a puan kazandırdığını gösterdi.

Küresel araştırma şirketi Gallup'ın, bin 15 yetişkin Amerikalı üzerinde yaptığı anket sonucunda, Trump'ın onay oranının yüzde 2 arttığı ortaya çıktı.

Aynı şirketin ekimde yaptığı ankette ise Trump'ın onay oranının yüzde 41 olduğuna dikkati çekilen anket raporunda, bu rakamın 1-14 Kasım'da yüzde 43'e çıktığı vurgulandı.

Ayrıca, ankete katılanlardan yüzde 48'i Trump'ın azlini desteklediğini vurgularken, yüzde 50'si Başkanın azline karşı çıktığı yönünde fikir bildirdi.

Trump'ın, Cumhuriyetçi Parti destekçileri arasındaki onay rakamının, azil sürecinde değişmediği ve yüzde 90'da kaldığı vurgulandı.

Öte yandan raporda, 1970'lerde azil soruşturması açılan eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın azil soruşturmasının ardından onay oranlarında ciddi bir azalma gözlendiği anımsatıldı. (AA)


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