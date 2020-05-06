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  3. G. Koreli bilim insanları net konuştu: 2. kez bulaşma imkansız

G. Koreli bilim insanları net konuştu: 2. kez bulaşma imkansız

G. Koreli bilim insanları net konuştu: 2. kez bulaşma imkansız

Güney Kore'de ikinci kez koronavirüse yakalanan 277 hastanın verilerinin hatalı test sonucu oluştuğunu açıklayan bilim insanları, tekrar hastalanmanın imkansız olduğunu belirtti.

Güney Koreli araştırmacılar insanların iki kez koronavirüse yakalanmasının imkansız olduğunu açıkladı. Hastalıkları Önleme ve Kontrol Etme Merkezi’ndeki (CDC) araştırmacılar, ülkede ikinci kez hastalandığı sanılan 277 kişinin testlerinin yanlışlıkla pozitif çıktığını söyledi. Tamamen iyileşen bu kişilerin vücudundaki ölmüş virüslerin teste takıldığı sanılıyor. G. Kore dışında tekrar hastalanma vakalarına da rastlanmadı.


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