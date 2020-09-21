Fransız uzmandan Doğu Akdeniz hezeyanları: Türkiye durdurulmazsa sadece Akdeniz değil, Balkanlar da düşer

Fransız uluslararası ilişkiler uzmanı Hadrien Desuin, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde Türkiye’ye karşı Yunanistan’a tam destek veren Fransa’nın “Başkan Erdoğan’a karşı ne NATO’ya ne de Almanya’ya güvenebileceğini” söyledi.

Aksam.com.tr’nin Le Figaro’dan aktardığı habere göre, “Türkiye’ye karşı Yunanistan ve Rum kesimine tam destek veren Fransa, Almanya’yla ilişkilerini tehlikeye mi atıyor?” sorusuna yanıt arayan Fransız gazeteci Paul Sugy, uluslararası ilişkiler uzmanı Desuin’le bir röportaj gerçekleştirerek Doğu Akdeniz gerilimini masaya yatırdı.

“NATO’NUN VE ALMANYA’NIN GERÇEK BİR DOST OLMADIĞINI GÖRDÜK”

Türkiye’nin ABD-Rusya çekişmesindeki merkezî pozisyonunu son derece kuvvetlendirerek Akdeniz’de yalnızca Yunanistan ve Rum kesimini değil, Fransa’yı da doğrudan karşısına alarak akıllıca bir oyun kurduğunu belirten Hadrien Desuin, Türkiye’nin ustaca bir oyun kurarak Fransa’yı Batı’da yalnızlaştırmaya başladığını anlatarak şunları kaydetti:

“1945’ten bu yana pasif bir güce dönüşen Almanya ise Avrupa’nın varoluş ve güvenirlik mücadelesi verdiği bu zorlu dönemde hiçbir faydası olmayacak bir arabuluculuk pozisyonuna oturmayı amaçlıyor. Yaşanan bu kriz, bize gerçek dostlarımızın kim olduğunu öğretiyor. Görüyoruz ki, gerçek dostumuz, Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO veya Almanya değil.”

“ERDOĞAN İLERİ DOĞRU BİR ADIM ATARSA SADECE AKDENİZ DEĞİL, BALKANLAR DA DÜŞER”

Akdeniz’e en uzun sınıra sahip olduğu halde Antalya körfezine hapsedilmeye çalışılan Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarını savunmasını “yayılmacı bir politika” olarak lanse etmeye çalışan Fransız uluslararası ilişkiler uzmanı Desuin, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer Başkan Erdoğan’ın birkaç kilometre bile ilerlemesine göz yumarsak yalnızca Akdeniz değil, göz açıp kapayıncaya kadar Balkanlar da düşer.”