Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9345
  • 7,5455
  • 377.213
  • 98179.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Fransız uçak gemisi mürettebatının neredeyse yarısında koronavirüs tespit edildi

Fransız uçak gemisi mürettebatının neredeyse yarısında koronavirüs tespit edildi

Fransız uçak gemisi mürettebatının neredeyse yarısında koronavirüs tespit edildi

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Charles de Gaulle uçak gemisi mürettebatının neredeyse yarısında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. 2 bin 10 testten bin 81'i pozitif çıktı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, parlamentoya yaptığı açıklamada Charles de Gaulle uçak gemisindeki 2 bin 300 kişilik mürettebatın neredeyse yarısında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre Parly, 2 bin 10 testten bin 81'inin poitif olduğunu ve 545 denizcinin semptom gösterdiğini duyurdu.

Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 147 bin 113'e, ölü sayısı 17 bin 942'ye ulaştı.


Sancaktepe'de yapılan hastanenin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Sancaktepe'de yapılan hastanenin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ramazan alışveriş listesinde olması gerekenler

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu! İşte başsağlığı mesajları...