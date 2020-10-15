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  • Fransız sunucunun, "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusu Aliyev'i güldürdü
15 Ekim 2020 Perşembe 14:43 | Son Güncelleme:

Fransız sunucunun, "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusu Aliyev'i güldürdü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fransız kanalına verdiği röportajda, işgalci Ermenistan'a karşı yürütülen mücadeleyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var" yanıtını veren Aliyev, konuyla ilgili rakam açıklamadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız kanalına verdiği röportajda Türk drone'larının işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı elde edilen başarıda öneminin büyük olduğunu vurgulayarak, Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var" yanıtını verdi.

ERMENİSTAN'IN İŞGAL HAREKETİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Azerbaycan, Türkiye'den aldığı İHA ve SİHA'larla başarısına başarı katıyor. Ermenistan'ın işgal hareketinin seyrini değiştiren bir başarı sergileyen Türk Bayraktar TB2 sayesinde sahada birçok zafer elde eden Azerbaycan, her fırsatta Türkiye'yle olan dayanışmasının da altını çiziyor.

ALİYEV O SORUYU GÜLEREK YANITLADI

France 24 kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, verdiği röportajda Türk drone'larının saha çatışmasında işgalci Ermeni kuvvetlerine büyük zarar verdiğini açıkladı.

Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var" yanıtını veren Aliyev, sayı vermenin güvenlik açısından doğru olmadığını vurguladı.

"EN BÜYÜK BAŞARIYI DRON'LAR SAYESİNDE ELDE ETTİK"

Türk drone'ları sayesinde 1 milyar dolardan fazla Ermeni mühimmatının yok edildiğini söyleyen Aliyev, işgalci kuvvetlere karşı Azerbaycan ordusunun tüm silahlarını bir yana koyarak en büyük başarıyı drone'lar sayesinde elde ettiğini söyledi.

<p>Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransız kanalına verdiği röportajda Türk drone'larının işg

Fransız sunucunun, 'Kaç tane Türk drone'unuz var?' sorusu Aliyev'i güldürdü

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