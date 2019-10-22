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  3. Fransız siyasetçiden hadsiz öneri! Barış Pınarı'nı hazmedemedi

Fransız siyasetçiden hadsiz öneri! Barış Pınarı'nı hazmedemedi

Fransız siyasetçiden hadsiz öneri! Barış Pınarı'nı hazmedemedi

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, haddini aşan bir öneride bulunarak "Türkiye NATO'dan çıkarılsın" dedi.

RCI televizyonuna demeç veren Le Pen, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin küstah açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye'nin eylemleri karşısında hiçbir şey yapmadığı ve önermediğini savunan Le Pen, hadsiz sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin saldırganlığına verilecek olası yanıt, Ankara'nın NATO'dan çıkarılması olabilir. Zira Ankara, İttifak'ın kriterlerini ihlal etti" dedi.

(Sputnik)

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