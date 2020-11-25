  • $7,9239
  • 9,4488
  • 460.53
  • 1325.47
  • Haberler
  • Dünya
  • Fransız Senatosu'ndan skandal Karabağ kararı... Dağlık Karabağ Cumhuriyeti 305 oyla kabul edildi
25 Kasım 2020 Çarşamba 23:03 | Son Güncelleme:

Fransız Senatosu'ndan skandal Karabağ kararı... Dağlık Karabağ Cumhuriyeti 305 oyla kabul edildi

Fransız Senatosu'ndan skandal Karabağ kararı... Dağlık Karabağ Cumhuriyeti 305 oyla kabul edildi
IHA

Fransa Senatosu, yapılan oylama ile Fransız hükümetinden "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi 305 oyla kabul etti.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarması ile birlikte Fransa’daki Ermeni lobisi harekete geçti. Sağcı ve muhafazakarların çoğunlukta olduğu Fransa Senatosu, Ermeni lobisinin de etkisiyle bugün tavsiye niteliğindeki karar taslağını oyladı.

İHA'nın aktardığı habere göre, Fransız Senatosu 1’e karşı 305 "evet" oyu ile "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin" tanınmasını öngören teklifi kabul etti. Senatörlerden 30’u ise çekimser kaldı.

Senato, "Fransa hükümetini Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanımaya" ve "anlaşmazlığın müzakere edilmiş ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla mümkün olan her şeyi yapmaya davet ediyor, böylece 1994 yılında tanımlanan sınırların yeniden tesis edilmesini istiyoruz" diyerek bu müzakerelerin Minsk Grubu tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

Metinde ayrıca Fransız hükümeti, "Dağlık Karabağ’da işlenen savaş suçlarına ilişkin uluslararası bir soruşturma yürütülmesini talep etmeye" davet edildi.

<p class='MsoNormal'>Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşk

Azerbaycan ordusu Kelbecer'de... İşte bölgedeki son gelişmeler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul Boğazı'nı denizanaları bastı

41 metrekarelik garajı muhteşem bir eve dönüştürdü

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.