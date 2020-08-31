Fransız ordusunda Rus casusu çıktı

Parly üst düzey bir yarbay hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını doğruladı. Parly, “Gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık” ifadelerini kullandı. İtalya merkezli olarak NATO’da görevli Fransız yarbayın, hassas belgeleri Rus gizli servislerine ilettiğinden şüpheleniliyor.