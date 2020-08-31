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  3. Fransız ordusunda Rus casusu çıktı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 02:58 | Son Güncelleme:

Fransız ordusunda Rus casusu çıktı

Fransız ordusunda Rus casusu çıktı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, kıdemli bir subayın şüpheli bir güvenlik ihlali nedeniyle soruşturma altına alındığını söyledi.

Parly üst düzey bir yarbay hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını doğruladı. Parly, “Gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık” ifadelerini kullandı. İtalya merkezli olarak NATO’da görevli Fransız yarbayın, hassas belgeleri Rus gizli servislerine ilettiğinden şüpheleniliyor. 

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