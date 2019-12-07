Fransız ordusu terör örgütüne topçu eğitimi veriyor
Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlarda ABD himayesinde varlığını sürdüren Fransız askerleri, terör örgütüne topçu atışı eğitimi verdi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor ilindeki “Ömer” petrol sahasında konuşlu Fransız topçu birlikleri, dün gece YPG/PKK’lı teröristlere topçu atışı eğitimi verdi. Yaklaşık 5 saat süren topçu atışlarının yol açtığı patlama sesleri, bölge halkında korkuya neden oldu. Fransızlar halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada yaklaşık 200 askerle varlık gösteriyor. Konuşlandıkları askeri noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanan Fransızlar, hareket kabiliyetlerini ABD ordusuyla YPG/PKK korumasında sağlayabiliyor. Suriye’deki Fransız askerleri, “özel kuvvetler” ile “koalisyon güçleri içinde görev alan askerler” olarak iki birlikten oluşuyor.