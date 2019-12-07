Fransız ordusu terör örgütüne topçu eğitimi veriyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor ilindeki “Ömer” petrol sahasında konuşlu Fransız topçu birlikleri, dün gece YPG/PKK’lı teröristlere topçu atışı eğitimi verdi. Yaklaşık 5 saat süren topçu atışlarının yol açtığı patlama sesleri, bölge halkında korkuya neden oldu. Fransızlar halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada yaklaşık 200 askerle varlık gösteriyor. Konuşlandıkları askeri noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanan Fransızlar, hareket kabiliyetlerini ABD ordusuyla YPG/PKK korumasında sağlayabiliyor. Suriye’deki Fransız askerleri, “özel kuvvetler” ile “koalisyon güçleri içinde görev alan askerler” olarak iki birlikten oluşuyor.