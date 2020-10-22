Fransız Milletvekili Autain'den İslam karşıtlığı tepkisi: Bu ülke aklını mı yitirdi?

Fransa'da İnsan Hakları Liginin (LDH) avukatı Arie Alimi, geçen hafta bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmüş halde bulunmasının ardından Fransız siyasetçilerinin büyük bölümünün Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunduğunu, bunun sonucu olarak başkent Paris'te başörtülü 2 kadının saldırıya uğradığını belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, Alimi, kamu yayıncısı France Info'ya verdiği demeçte, ülkede son günlerde Müslümanları hedef alan açıklamaları ve Müslüman derneklere yapılan baskınları değerlendirdi.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmenin başı kesilmiş halde bulunmasının ardından Fransız siyasetçilerinin büyük bölümünün ve medyanın özellikle Müslümanları hedef alan ve ülkeyi bölen açıklamalarından korktuklarını belirten Alimi, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'daki Müslümanlar hakkında çok sert sözler duyuyoruz. Aynı zamanda Müslümanları hedef alan çağrılar duyuyoruz."

"Öğretmeni öldüren siyasi İslamcılıkla" mücadele edilmesi gerektiğini belirten Alimi, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak ülkede siyasette (Müslümanlara karşı) böyle bir durum söz konusu iken, bunun sonuçlarını hemen görüyoruz. Paris'te (Eyfel Kulesinin yanındaki) Champs-de-Mars Meydanı'nda dini veya kökeni nedeniyle cinayete teşebbüs mağduru olan bir aile var. Fransa'da böyle şeyler duymak için neler oldu?"

Alimi, Paris Emniyet Müdürlüğünün Eyfel Kulesi'nin çevresinde başörtülü 2 kadına yönelik saldırıda ırkçı hakaretleri görmezden gelmesine tepki gösterdi.

Fransız avukat, ülkede düzenlenen saldırılardan hemen sonra Müslümanlara karşı ayrımcılık yapıldığına dikkati çekti.

Paris'teki Eyfel Kulesinin çevresinde pazar günü başörtülü 2 kadın İslam karşıtı saldırıya uğramıştı. Paris Savcılığının "kasıtlı şiddet" kapsamına alarak soruşturma başlatması sonrası olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırının mağduru kadınlardan 18 yaşındaki Kenza, saldırganların kendilerine "pis Arap" dediklerini ve nefret dolu bir şekilde "öldürme amacıyla" saldırdıklarını belirtmişti.

MÜSLÜMAN DERNEKLERE YÖNELİK BASKILAR ARTIYOR



Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokulda görevli tarih öğretmeninin öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu kaydedilmişti.

Bunun üzerine ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun ve bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

FRANSIZ MİLLETVEKİLİ AUTAİN, ÜLKESİNDE ARTAN İSLAM KARŞITLIĞINI ELEŞTİRDİ

Fransa'da, 16 Ekim'de bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmüş halde bulunmasının ardından Fransız siyasetçilerinin büyük bölümünün İslam ve Müslümanları hedef alan açıklamaları, ülkenin en çok tartışılan gündemi oldu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili ve gazeteci Clementine Autain, katıldığı bir canlı yayında, Fransa'da artan İslamofobinin ülkeyi tehlikeli bir durum ve iç savaşın eşeğine götürdüğünü söyledi.

Fransa'da özellikle sağ ve aşırı sağdan gelen tutum ve söylemlerin bugün nefret iklimi oluşturduğuna dikkati çeken Clementine Autain, "Tartışmaların geldiği noktaya baktığımda çok endişeleniyorum. Bu ülke (Fransa) aklını mı yitirdi?" dedi.

Autain, ülkedeki birçok siyasetçinin adeta "hangimiz daha aşırı sağcı oluruz" yarışına girdiğine işaret etti.

"BU ADAMLAR DELİRMİŞ"



Clementine Autain, Fransa'da ünlü yazar ve filozof Pascal Bruckner'in, feminist Müslüman bir kadın gazeteci Rokhaya Diallo'yu, beyazlara karşı nefret duymakla itham etmesini de "bu adamlar delirmiş" diyerek kınadı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ülkedeki marketlerde helal gıda ürünleri için özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu ve "cemaatçiliğin böyle başladığına" ilişkin sözlerini de eleştiren Autain, "Bu açıklamaların yatıştırıcı olduğuna ve nefreti körükleyip iç savaşa doğru sürüklemeyeceğine inanıyor musunuz?" diye sordu.

Clementine Autain, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e her platformda sessizce kırmızı halılar serildiğine, cumhuriyetçi gibi muamele gördüğüne de dikkati çekti.

Autain, kucaklayıcı tavır ve söylemlere dönülmezse toplumun büyük bir uçuruma yuvarlanacağı uyarısında bulundu.