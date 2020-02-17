Fransız kanalında dikkat çeken haber: Esed'in hedefi, otoyolu ele geçirmek

Fransız televizyon kanalı France 2'de yayımlanan haberde, "Sokak sokak, tepe tepe Rusya'nın havadan desteklediği Suriye ordusu, İdlib'i düşürmek için son saldırısını başlattı." ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre, France 2, "Suriye: Bashar Al-Assad'ın (Beşşar Esed) İdlib'i tekrar ele geçirmesi" başlıklı bir haber yayımladı.

Moskova tarafından desteklenen Esed güçlerinin, muhaliflerin "son kalesi İdlib'deki" ilerleyişinden bahsedilen haberde, France 2 muhabirlerinin bu ilerleyişi ve sonuçlarını gözlemlediği aktarıldı.

Suriye rejimine ait birliklerin eşlik ettiği muhabirler, haberde, muhaliflerin Esed güçlerine direndiğini ifade etti.

Haberde, "Sokak sokak, tepe tepe Rusya'nın havadan desteklediği Suriye ordusu, İdlib'i düşürmek için son saldırısını başlattı." ifadesine yer verildi.

"Suriye güçlerinin hedefinin, İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki alandan geçen otoyolu tekrar ele geçirmek olduğu" belirtilen haberde, sadece birkaç ayda rejim ordusunun ve müttefiklerinin "önemli bir ilerleme" kaydettiği bildirildi.

Haberde, bu ilerlemenin, İdlib kentindeki 3 milyon nüfusun da yerlerinden olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.