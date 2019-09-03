Fransız istihbaratı endişe içinde... MİT Skype konuşmalarını Paris'e iletti

Fransa'daki Mediapart internet sitesinde yer alan haberde, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK saflarındaki Fransız aşırı solcu militanların Fransa'ya geldiği ve istihbarat birimlerinin de bu kişilerin saldırı düzenlenmesinden endişe duyduğu belirtildi.

Fransız istihbaratının ülkenin güvenliği için tehdit olarak gördüğü militanları yakın takibe aldığı ifade edilen haberde, istihbarat kaynaklarının endişesinin ise Fransız militanların saldırı düzenleyebilecek şekilde eğitim almalarından kaynaklandığı aktarıldı.

Haberde istihbaratın, geçen yıl nisan ayında Notre Dame des Landes'da jandarmaya ait bir helikoptere ateş açan kişinin YPG/PKK saflarında yer alan ve Fransa'ya gelen aşırı solcu bir militan olmasından şüphelendiği belirtildi.

Söz konusu militanların Fransa'nın sembol yerlerini hedef aldığının öne sürüldüğü haberde, istihbarat birimlerinin ise 100 civarında militanı takip ettiği bildirildi.

Haberde, çok sayıda Fransız vatandaşının Suriye'de YPG/PKK saflarındayken öldüğü, bazılarının ise Kolombiya'ya giderek oradaki terörist gruplara katıldığı ve terör saldırıları düzenlediği ifade edidi.

Fransız istihbaratının Suriye'den gelen militanların tespit edilmesi ve yakalanması için Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile iş birliği yaptığının vurgulandığı haberde, bu sayede Fransız istihbaratının bu teröristleri Fransa'ya geldiklerinde yakaladığı belirtildi.

Haberde, MİT'in, bu militanların Skype programından yaptığı konuşmaları Paris'e ilettiğinin de altı çizildi.

(AA)