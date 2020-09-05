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  3. Fransız gazetecinin ‘gizli polis' deneyimi! ‘Irkçılık ve şiddet kültürü hakim'
05 Eylül 2020 Cumartesi 03:44 | Son Güncelleme:

Fransız gazetecinin ‘gizli polis' deneyimi! ‘Irkçılık ve şiddet kültürü hakim'

Fransız gazetecinin ‘gizli polis' deneyimi! ‘Irkçılık ve şiddet kültürü hakim'

Fransa'da 6 ay kimliğini gizleyerek polis memuru olarak çalışan gazeteci Valentin Gendrot, teşkilat içinde ırkçılık ve şiddet kültürü olduğunu ve ‘cezasızlığın' büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Gendrot, polis teşkilatına başvuru yaptı ve polislerin gençlere karşı her gün şiddet kullandığına tanık olduğunu söyledi.

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