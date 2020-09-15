Fransız basınından Macron'a Doğu Akdeniz tepkisi: Oyunu sakinleştirmenin zamanı geldi

Fransız L'Opinion gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek, Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini yazdı.

AA'nın L'Opinion gazetesine dayandırdığı haberde, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Böyle bir durum karşısında tek sorumlu davranış tansiyonun yükselmesini önlemek için her şeyi yapmak ve aktörlerin müzakere masasına oturmasını sağlamak. Ancak maalesef Fransa bu yolu seçmedi." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan ile Türkiye'nin arasında yaşanan gerilimin yeni olmadığı da belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesine yönelik adımların atılması gerektiği ve Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkenin ve NATO'nun isteğinin bu yönde olduğu"

"BAŞKAN ERDOĞAN İLE OYUNU SAKİNLEŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ"

Haberde, "Fransa'nın Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşinden gitmemesi gerektiği" aktarılarak, "Emmanuel Macron için meşru şekilde Yunanistan'ı güvence altına aldıktan sonra, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile oyunu sakinleştirmenin zamanı geldi." değerlendirmesine yer verildi.