Fransız basınından çarpıcı makale: Kudretli güç Türkiye

Fransız basınında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin 2020 yılında dış politikada elde ettiği başarıların anlatıldığı bir makale yayımlandı.

Aksam.com.tr'nin France Inter'den aktardığı habere göre, Pierre Haski imzalı "2020, Türkiye'nin gücünün tasdik edildiği yıl" başlıklı makalede, Başkan Erdoğan'ın stratejik zekasından övgüyle söz edildi.

Makaleden öne çıkanlar şöyle:

"2020'nin kudretli gücünü seçmek gerekseydi, bu şüphesiz Erdoğan yönetimindeki Türkiye olurdu."

"Bu sözleri doğrudan Erdoğan'ı övmek için değil, birçok cephede aynı anda dengeleri değiştirebilen stratejik zekası nedeniyle söylüyorum."

"Erdoğan, ne Avrupa'daki ne Rusya'daki ne de ABD'deki dost ve düşmanlarına sözünü esirgiyor. Kimseden bir çekincesi yok."