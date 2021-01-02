02 Ocak 2021 Cumartesi 20:49 | Son Güncelleme:
Fransız basınından çarpıcı makale: Kudretli güç Türkiye
AKSAM.COM.TR
Fransız basını, 2020 yılıyla ilgili hazırladığı makalede Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. "2020, Türkiye'nin gücünün tasdik edildiği yıl" başlıklı makalede, "2020'nin kudretli gücünü seçmek gerekseydi, bu şüphesiz Erdoğan yönetimindeki Türkiye olurdu." ifadelerine yer verildi.
Fransız basınında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin 2020 yılında dış politikada elde ettiği başarıların anlatıldığı bir makale yayımlandı.
Aksam.com.tr'nin France Inter'den aktardığı habere göre, Pierre Haski imzalı "2020, Türkiye'nin gücünün tasdik edildiği yıl" başlıklı makalede, Başkan Erdoğan'ın stratejik zekasından övgüyle söz edildi.
Makaleden öne çıkanlar şöyle:
"2020'nin kudretli gücünü seçmek gerekseydi, bu şüphesiz Erdoğan yönetimindeki Türkiye olurdu."
"Bu sözleri doğrudan Erdoğan'ı övmek için değil, birçok cephede aynı anda dengeleri değiştirebilen stratejik zekası nedeniyle söylüyorum."
"Erdoğan, ne Avrupa'daki ne Rusya'daki ne de ABD'deki dost ve düşmanlarına sözünü esirgiyor. Kimseden bir çekincesi yok."