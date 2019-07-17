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Fransa'nın Çevre Bakanının istifasından sonra gelen isim Elisabeth Borne oldu

Fransa'nın Çevre Bakanının istifasından sonra gelen isim Elisabeth Borne oldu

Fransa'da Ulaştırma Bakanı Borne, istifa eden de Rugy'nin yerine Çevre Bakanı olarak atandı.

Fransa'da Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mayıs 2017'den bu yana Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan 58 yaşındaki Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne'nun, François de Rugy'nin yerine Çevre Bakanı olarak atandığı belirtildi.  Açıklamada, Borne'nun yerine Ulaştırma Bakanı olarak atanacak isim ile ilgili bilgi verilmedi.

İSTİFANIN NEDENİ "LÜKS YEMEK" SUÇLAMASI

De Rugy, Facebook'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, "Meclisin bütçesiyle lüks yemek davetleri verdiğini" ileri süren Mediapart internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti. Söz konusu suçlamaları reddettiğini ifade eden Rugy, bu şartlarda etkili şekilde görevini yürütemeyeceğini ve istifasını Başbakan Edouard Philippe'e sunduğunu bildirmişti.

Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, France Info'ya yaptığı açıklamada, Rugy'nin istifasının kabul edildiğini kaydetmişti.

RUGY İSTİFA EDEN HULOT'NUN YERİNE ATANMIŞTI

Mediapart internet sitesinin geçen hafta Rugy'nin "Mecliste lüks yemek davetleri verdiğine" ilişkin haberi ülkede tartışma yaratmıştı. Rugy, geçen yıl eylülde Fransa Ulusal Meclisi Başkanı iken istifa eden Nicolas Hulot'nun yerine Çevre Bakanı olarak atanmıştı.

(AA)

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