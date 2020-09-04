Fransa'nın en önemli düşünürlerden Michel Onfray: Macron kendi ülkesini satıyor

Fransız entelektüel hayatının son çeyrek yüzyılına damgasını vuran en önemli düşünürlerden biri olarak bilinen Michel Onfray, Sinan Baykent’e konuştu. Avrupa medeniyetinin çökmeye başladığını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa’ya yabancı bir dış politika izlediğini ifade eden Onfray şu ifadeleri kullandı: “Sizin Cumhurbaşkanınız kendi ülkesi için gerekli olan politikayı uyguluyor ancak bu Fransa’nın politikasıyla çelişiyor. Ülkesini satmayan, iradesini ipotek ettirmeyen veya kiralamayan lider büyük liderdir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeye kendi yolunu çizdirerek menfaatlerini korudu. Macron Fransa’yı savunmuyor. Tam aksine Fransa’nın yok oluşuna çalışıyor ve liberal kapitalizmin son aşaması olarak varsayabileceğimiz küresel bir hükûmet istiyor. Macron’un dış politikası Maastricht’çilerin dış politikasıdır” dedi.

TÜRKLERİ HİÇE SAYDILAR



Onfray ayrıca, “Bu devlet tasavvuru bir zamanlar Türkiye’yi hizmetçiye dönüştürmek istiyordu, şimdi de Lübnan’ın yanı sıra ABD tarafından darmadağın edilen Irak, Libya, Mali ve Suriye gibi ülkeleri. Türkiye Akdeniz’in iki kıyısının ilişkisinde kilit bir fonksiyon görebilirdi. Ancak liberal Avrupa Türkiye’nin onuruyla birçok kez hiç yakışık almayacak üslûplarla oynadı. Bir egemenlikçi olarak Türkiye’nin kendi içinde istediğini yapabileceğine inanıyorum. Türk hâkimiyetindeki bir yapının statüsünün ne olacağına uluslararası kurumlar karar veremez” dedi.

MAASTRICHT’İN SÖMÜRGECİ GÜRUHU



Onfray, Macron’un Maastricht Anlaşması’nı imzalayan güruhun temsilcisi olduğunu, Lübnan’da yaptığı gibi yegâne uğraşının liberal bir Avrupa inşa edip hesabına çalıştıkları küresel dünya hükûmetine ön ayak olduğunu söyledi.