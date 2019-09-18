Fransa'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırıyla ilgili soruşturma yürütülmesi için Suudi Arabistan'a uzman ekipler gönderileceğini duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili ülkeye uzman ekipler gönderileceğini duyurdu.
Fransa'nın Suudi Arabistan'a göndereceği uzmanlar saldırıyla ilgili soruşturma yürütecek.
Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde saldırıyla ilgili uluslararası bir soruşturma yürütülmesini talep etmişti.