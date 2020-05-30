Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8223
  • 7,5691
  • 379.237
  • 105520
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Fransa'dan sonra o Avrupa ülkesi de karıştı! 'Turuncu Yelekliler' sokağa indi
30 Mayıs 2020 Cumartesi 23:27 | Son Güncelleme:

Fransa'dan sonra o Avrupa ülkesi de karıştı! 'Turuncu Yelekliler' sokağa indi

Fransa'dan sonra o Avrupa ülkesi de karıştı! 'Turuncu Yelekliler' sokağa indi

İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'da turuncu yelekleriyle meydana inen yüzlerce kişi hükümeti protesto etti.

İtalya'nın Milano kentindeki Duomo Meydanı’nda toplanan yüzlerce turuncu yelekli, eski jandarma generali olan siyasetçi Antonio Pappalardo öncülüğünde bir araya geldi.

AA'nın aktardığı habere göre, "Özgürlük" ve "haysiyet" sloganları atan grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edemediği iddiasıyla Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetinin istifasını istedi.

Pappalardo, bir an önce yeni ulusal hükümetin kurulması, seçim yasasının değişmesi ve de avro yerine İtalyan liretine geri dönülmesi taleplerini dile getirdi.

Kovid-19 salgınının İtalya’daki merkez üssü olan Lombardiya Bölgesi’nin merkez şehri Milano’daki kalabalık gösteride sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkati çekti.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala bu duruma tepki gösterdi. Kendilerine “turuncu yelekliler” diyen grup hakkında işlem yapılması için valiye bildirimde bulunduğunu belirten Sala, şu ifadeleri kullandı:

"Milano gibi içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için çok uğraşan bir kentte yapılan bu hareket sorumsuzluktur."

İtalya’nın diğer büyük kentlerinde de bugün benzer taleplerle birçok gösteri düzenlendi.


Süper Lig devinden dev transfer!
Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tarihi uzay yolculuğu başladı! Dünya bu ana kilitlendi
Trump'tan protestoculara gözdağı: Ordu göreve hazır!
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması' konulu genelge
Ayasofya'da 'Fetih Şöleni'

Ayasofya'da 'Fetih Şöleni'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Elazığ'da

Fransızların 'rokfor' peynirine rakip Divle obruk peyniri mağaraya bırakıldı