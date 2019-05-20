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  3. Fransa'dan skandal karar! Başörtülü annelere okul gezisi yasağı

Fransa'dan skandal karar! Başörtülü annelere okul gezisi yasağı

Fransa'dan skandal karar! Başörtülü annelere okul gezisi yasağı

Fransa’da başörtülü annelerin ilkokul çağındaki çocuklarının okul gezilerine eşlik etmesini yasaklayan yasa tasarısı, Fransa Senatosundan oy çoğunluğuyla onay aldı.

 Fransa'da “daha güvenilir bir okul için” hazırlanan ve başörtülü anneleri hedef alan yasa tasarısı sağcıların yoğun desteği ile Senatoda oy çoğunluğu ile onay aldı. Başörtülü annelerin, ilkokul çağındaki çocuklarının okul gezilerine katılmasını laiklik ilkesi öne sürülecek yasaklayan yasa tasarısının “tüm dini işaretlere” karşı olduğu ve okul gezilerinde ebeveynlerin “geçici kamu görevlisi” sıfatına sahip olması sebebiyle dini herhangi bir işaret taşımaması gerektiği açıklandı. 

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yasa tasarısını desteklediğini ve “gerçek bir sorunu çözmeye yönelik asil bir tartışma” olduğunu ifade etti. 

Konu ile ilgili açıklama yapan sosyalist vekiller konunun hukuktan çok siyasi olduğunu ve senatörlerin bahane bulduklarını söyledi.  

İHA

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