Fransa'dan skandal görüntüler: Polis, siyahi adamı dakikalarca dövdü

Fransa, skandal yaratacak görüntülerle çalkalanıyor. Ülkede, polislerin görüntülerini kayda alanlara ceza verilmesini öngören yasa tasarısı tartışılırken, güvenlik güçlerinin siyahi bir adamı dakikalarca dövdüğü video tepki çekti.

Dijital medya kuruluşu Loopsider tarafından yayımlanan görüntülerde; polisin, adı Michel olarak verilen bir müzik yapımcısının evini bastığı ve siyahi adamı 15 dakika boyunca dövdüğü görülüyor.

DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l'agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d'insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

HAKARETLER SAVURDU

İddialara göre maske takmayan ve para cezası almak istemeyen Michel, polisleri görünce eve kaçtı. Bunun üzerine Michel'in evine zorla giren polisler 15 dakika boyunca hakaretler yağdırarak siyahi vatandaşa şiddet uyguladı. Polisin dayak esnasında "Pis zenci" ve "Kapa çeneni" gibi sözler sarf ederek Michel'e vurmaya devam ettikleri kaydedildi.