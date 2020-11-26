  • $7,8843
  • 9,3921
  • 458.659
  • 1343.87
  • Haberler
  • Dünya
  • Fransa'dan skandal görüntüler: Polis, siyahi adamı dakikalarca dövdü
26 Kasım 2020 Perşembe 17:50 | Son Güncelleme:

Fransa'dan skandal görüntüler: Polis, siyahi adamı dakikalarca dövdü

Fransa'dan skandal görüntüler: Polis, siyahi adamı dakikalarca dövdü

Fransa'da polisin siyahi adamı 15 dakika boyunca dövdüğü görüntüler infial yarattı. Skandal görüntülerde güvenlik ekiplerinin siyahi adama hakaret ederek dakikalarca hırpaladığı görülüyor.

Fransa, skandal yaratacak görüntülerle çalkalanıyor. Ülkede, polislerin görüntülerini kayda alanlara ceza verilmesini öngören yasa tasarısı tartışılırken, güvenlik güçlerinin siyahi bir adamı dakikalarca dövdüğü video tepki çekti.

Dijital medya kuruluşu Loopsider tarafından yayımlanan görüntülerde; polisin, adı Michel olarak verilen bir müzik yapımcısının evini bastığı ve siyahi adamı 15 dakika boyunca dövdüğü görülüyor.

HAKARETLER SAVURDU

İddialara göre maske takmayan ve para cezası almak istemeyen Michel, polisleri görünce eve kaçtı. Bunun üzerine Michel'in evine zorla giren polisler 15 dakika boyunca hakaretler yağdırarak siyahi vatandaşa şiddet uyguladı. Polisin dayak esnasında "Pis zenci" ve "Kapa çeneni" gibi sözler sarf ederek Michel'e vurmaya devam ettikleri kaydedildi.

<p>Peki, Maradona nasıl efsane oldu? Çoğu insana göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olmasının sebebi

Maradona nasıl efsane oldu?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Enes Batur kaza anında yaşadıklarını anlattı: Acaba ölecek miyim?

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.