Fransa'dan 6 PKK finansörüne gözaltı

Gözaltına alınanlardan 4 kişi hakkında soruşturma açıldığı, 2’sinin serbest bırakıldığı bildirildi. Fransız basınında yer alan haberlerde Gironde ve Charente-Maritime’de PKK’ya finans sağladığı gerekçesiyle 6 kişinin daha önce açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi. Yakalananlardan 4’ü hakkında soruşturma açıldığı, 2’sinin serbest bırakıldığı kaydedildi. Soruşturma hakkında detay verilmedi.