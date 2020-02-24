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Fransa'dan 6 PKK finansörüne gözaltı

Fransa'dan 6 PKK finansörüne gözaltı

Fransa’nın Gironde ve Chante-Maritime bölgelerinde 6 kişi, PKK’ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 4 kişi hakkında soruşturma açıldığı, 2’sinin serbest bırakıldığı bildirildi. Fransız basınında yer alan haberlerde Gironde ve Charente-Maritime’de PKK’ya finans sağladığı gerekçesiyle 6 kişinin daha önce açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi. Yakalananlardan 4’ü hakkında soruşturma açıldığı, 2’sinin serbest bırakıldığı kaydedildi. Soruşturma hakkında detay verilmedi.


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