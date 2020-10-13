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13 Ekim 2020 Salı 19:34 | Son Güncelleme:

Fransa'da yılbaşından bu yana 73 cami kapatıldı

Fransa'da yılbaşından bu yana 73 cami kapatıldı
AA

Fransa'da yılbaşından bu yana "radikal İslamcılık ile mücadele" bahanesiyle 73 cami kapatıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla yılın başından itibaren 73 cami, özel okul ve iş yerlerinin kapatıldığını belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, Darmanin, düzenlediği basın toplantısında, geçen ay ülkenin Herault bölgesinde bir cami ve bir özel okul, diğer bölgelerde ise bir dernek ve 9 iş yerinin kapatıldığını kaydetti.

Bu yılın başından bu yana toplam 73 cami, özel okul ve iş yerlerinin kapatıldığını ifade eden Darmanin, ülkede 231 yabancının radikalleştiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan Darmanin, geçen ay 4,2 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan 1189 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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