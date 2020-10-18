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  • Fransa'da vakalardaki rekor artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı başladı
18 Ekim 2020 Pazar 00:39 | Son Güncelleme:

Fransa'da vakalardaki rekor artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı başladı

Fransa'da vakalardaki rekor artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı başladı
AA

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayılarındaki rekor artıştan dolayı kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle sokaklar boşaldı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısının artmasından dolayı kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle sokaklar boşaldı.

AA'nın aktardığı habere göre, başkent Paris'in gün boyunca kalabalık olan sokakları, yasağın başlama saatlerine yakın tenhalaşmaya başladı. Paris sakinleri, yasağın başladığı saat 21.00 itibarıyla evlerine dönmek için koşuşturdu.

Yasağın başlamasının ardından, sokaklarda en çok evsizler, göçmenler ve temizlik görevlileri göze çarptı.

Sokağa çıkma yasağına uyulması için, belediye güvenlik görevlilerinin yanı sıra hükümet 12 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkmayı yasaklayan uygulama, Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 4 hafta süreliğine yürürlüğe girdi.

Ülkede, dün açıklanan 32 bin 427 yeni vakayla, salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa’da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. 90 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 392'ye yükseldi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,1'e ulaştı.

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