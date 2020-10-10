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  • Fransa'da ürküten tablo: Günlük vaka sayısı ilk kez 20 bini geçti
10 Ekim 2020 Cumartesi 07:25 | Son Güncelleme:

Fransa'da ürküten tablo: Günlük vaka sayısı ilk kez 20 bini geçti

Fransa'da ürküten tablo: Günlük vaka sayısı ilk kez 20 bini geçti
AA

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını neredeyse kontrolden çıktı. Ülkede son 24 saatte 20 bin 339 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle "salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı.

Fransa'nın koronavirüs vakaları korkutan rakamlara ulaştı. Virüs bulaşan kişi sayısı 24 saatte 20 bin 339 artışla 691 bin 977'ye yükseldi. Bu rakam, "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" olurken, bir günde kayıtlara geçen vaka sayısı ilk kez 20 bini geçti.

AA'da yer alan habere göre, Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 62 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 630'a ulaştı.

Hastanelerde 1448'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 864 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 522 artışla 100 bin 828'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 10,4'e ulaştı.

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