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  3. Fransa'da üç YPG-PKK yandaşı gözaltına alındı

Fransa'da üç YPG-PKK yandaşı gözaltına alındı

Fransa'da üç YPG-PKK yandaşı gözaltına alındı

Fransa'da, Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binasına saldırı düzenleyen terör örgütü YPG/PKK yandaşı üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, bu gece, Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binasına YPG/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi.

YPG/PKK yandaşları, binanın duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazdı, duvarın bir kısmını yeşile boyadı ve binanın çevresine benzin döktü.

Binada alarmın çalması üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın önlendi.

Olay üzerine, YPG/PKK yandaşı iki erkek ve bir kadın gözaltına alındı.

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı başladığından bu yana YPG/PKK sempatizanları, Avrupa ülkelerinde 20'ye yakın saldırı gerçekleştirdi.  (AA)

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