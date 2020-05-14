Fransa'da sosyal medyada nefret içeriğini 24 saatte kaldırmayı zorunlu kılan yasa onaylandı

Mecliste yapılan oylamada, internet şirketlerinin nefret, şiddet, din ve ırk üzerinden hakaret içerikli paylaşımları 24 saat içerisinde kaldırmasını zorunlu tutan yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

SOSYAL MEDYA DEVLERİNE BÜYÜK CEZA

Tasarıya göre, internette yapılan küfür, ırkçı nefret, dini hakaret bulunan içerikler, dil, din, cinsiyet hedefli hakaret, nefret söylemi, şiddete teşvik içerikleri paylaşımlarını kaldırmayan şirketler 1,25 milyon avroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Terör eylemine teşvik eden mesaj, görüntü ve fotoğraflar da bu yasa kapsamında değerlendirilecek. Tasarıyla terör içerikli paylaşımların 1 saat içerisinde kaldırılması zorunlu hale getirildi.

PAYLAŞIMA HAPİS CEZASI

İnternette söz konusu paylaşımlar yapan kullanıcıya 15 bin avro ve 1 yıl hapis cezası verilecek.

Fransa'da internetteki bu paylaşımları kaldırmakla yükümlü olacak şirketlerin kararnameyle belirleneceği bildirildi.

AA