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  3. Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 koronavirüs vakası tespit edildi
02 Eylül 2020 Çarşamba 21:44 | Son Güncelleme:

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 koronavirüs vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 koronavirüs vakası tespit edildi
AA

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 7 bin 17 vaka görüldü.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı tekrar artışa geçti.

AA'nın aktardığı habere göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 7 bin 17 artışla 293 bin 24'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 686'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 446'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 632 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 86 bin 712 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Son bir haftada 1 milyondan fazla test yapıldı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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