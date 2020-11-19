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19 Kasım 2020 Perşembe 00:39 | Son Güncelleme:

Fransa'da son 24 saatte 28 bin yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 28 bin yeni vaka
AA

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 28 bin 383 vaka tespit edildi. Toplam can kaybı 46 bin 698'e ulaştı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede KOVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 427 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 46 bin 698'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 383 artışla 2 milyon 65 bin 138'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 775'i yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 842 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 239 artışla 145 bin 391'e yükseldi.

Ülkede KOVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 16,2 oldu.

Öte yandan, Fransız basınında çıkan haberlerde, La Chapelle-Montligeon semtindeki Notre-Dame de Montligeon Kilisesi'nde ekim ayı sonlarında yaklaşık 200 kişinin katıldığı ayin yapıldığı, ardından birçok kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtild

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