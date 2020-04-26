Fransa'da son 24 saatte 242 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 385 artışla 191 bin 358'e ulaştı.



Kovid-19 nedeniyle 4 bin 682'si yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 217 kişi hastanelerde tedavi görüyor.



İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 318 artarak 44 bin 903'e çıktı.

ÖLÜ SAYISINDA SON 5 HAFTAYA GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI



Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakım evlerinde 242 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 14 bin 202'ye ve yaşlı bakım evlerinde 8 bin 654'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 22 bin 856 oldu.



Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 18 gündür düşmeye devam ediyor.



Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında 5 haftaya göre düşüş yaşandı.



Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

9 BİN KİŞİ EVİNDE KOVİD-19 NEDENİYLE ÖLDÜ İDDİASI



Aile hekimleri sendikası MG Fransa Başkanı Jacques Battistoni, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan evinde yaşamını yitirenlerin toplam ölü sayısına dahil edilmediğini belirterek, aile hekimleri ile yaptığı çalışma neticesinde ülke genelinde 9 bin kişinin evlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.