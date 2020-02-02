Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 21 kişi gözaltına alındı

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden gösteri düzenledi.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 64'üncü haftasına girdi.

Paris'te Valiliğin izin vermemesine rağmen Palais-Royal Meydanı'nda toplanan eylemciler, Ulusal Meclis'e doğru yürüyüşe geçmek istedi ancak polis göstericileri engelledi. Eylemde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gösteride 3 kişinin gözaltına alındığı ve 403 kişinin izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Montpellier'de yaklaşık bin kişinin katıldığı eylemde polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Polis, protestoculara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gösteride 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Toulouse'daki gösteride de polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana polisin müdahalesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

AA