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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri devam ediyor

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri devam ediyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarının protesto edildiği sarı yeleklilerin gösterileri 67'nci haftasına girdi.

Paris'te Champerret Mahallesi'nde toplanan eylemciler, Kuzey Tren Garı'na yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteri olaysız sona erdi.      

Lille'de bine yakın kişinin katılımıyla yapılan eylemde göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahale etti. Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.      

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.      

Polis, geçen haftalarda olduğu gibi başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis, Senato ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.      

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

(AA)


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