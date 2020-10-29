Fransa'da provokatörler iş başında: Saldırgan aşırı sağcı çıktı

Güney Fransa'da, iddiaya göre "Allah'u Ekber" diye bağıran ve insanları tabanca ile tehdit eden bir kişinin, polis tarafından vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Vurularak öldürülen kişinin aşırı sağcı bir grup olan Generation Identity'ye mensup olduğu ortaya çıktı.

The Independent'ta yer verilen habere göre, bir polis yetkilisi saldırganın aşırı sağ bir grup olan Generation Identitaire'den (Kimlik Hareketi) olduğunu söyledi.

FRANSIZ BASINI "İSLAMCI BİR SALDIRI" OLARAK LANSE ETMİŞTİ

Fransız basınında çıkan haberlerde "Allah'u Ekber" diye bağıran saldırganın yaptığı saldırıya ilişkin "İslamcı bir saldırı" yorumu yapılmıştı.

Le Figaro gazetesinde, bir savcılık kaynağına dayandırılan başka bir haberde ise saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğü belirtilerek, saldırının İslamcı bir terör olmadığı ifade edildi.

GÉNÉRATİON İDENTİTAİRE



Fransa'da Génération identitaire olarak adlandırılan pan-Avrupa beyaz milliyetçi ağı, beyazların “değiştirildiğini” iddia eden bir komplo yayarak kıtadaki Müslümanların “geri gönderilmesi” çağrısında bulunuyor.

Geçen yıl Yeni Zelanda'daki camilerde 51 kişiyi katleden Christchurch saldırganın, manifestosunun başlığı olarak Generation Identity'nin ana ideolojisinin adını kullandığı ortaya çıkmıştı.