Fransa'da polis şiddetinin protesto edildiği gösteri olaylı sona erdi

Fransa'nın başkenti Paris'te, 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için gösteri düzenlendi. Paris Valiliğinin gösteri yasağına rağmen "Adama İçin Adalet Kolektifi" çağrısıyla Adalet Sarayı'nda toplanan eylemciler, polis şiddetini protesto etti. Göstericilerle gerginlik yaşayan polis, onlara biber gazıyla müdahale etti.